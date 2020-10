Kontroverser och kallt krig i ”Call of duty”

Fakta

Activisions förstapersonsskjutare “Call of duty” är en spelserie som har funnits sedan 2003. De första spelen utspelades under andra världskriget, men har sedan det första “Modern warfare” från 2007 befunnit sig i främst andra tidsåldrar. För att hålla en hög utgivningstakt på ungefär ett spel om året turas tre företag – Sledgehammer, Infinity Ward och Treyarch – om att utveckla spelen. Den här gången har Raven Software klivit in och fått en större roll med singelspelarläget.

Årets "Call of duty" är det sjuttonde spelet i huvudserien, och det femte med titeln "Black ops", som kretsar kring ljusskygga militära insatser. Det första "Black ops" släpptes 2010, följt av "Black ops 2" (2012), "Black ops 3" (2015) och "Black ops 4" (2018). "Call of duty: World at war" från 2008, ses som en sorts prolog till "Black ops".

"Call of duty: Black ops cold war" släpps till pc, Playstation 4 och Xbox One den 13 november samt till Xbox Series X/S och Playstation 5 senare i år.