Malmö FBC föll i förlängning

Det blev en jämn och tajt match när Malmö FBC besökte Nacka under lördagen. Matchen avgjordes i förlängning och där besegrades Malmölaget med 5–4 och den fjärde förlusten i rad var ett faktum.

My Östh Gustafsson

Det blev en mållös första period i Ormingehallen i Saltsjö-Boo och det var gästerna som styrde och ställde.

– Vi är det klart bättre laget i den första perioden och dominerar matchbilden, men utan att göra mål, säger Malmötränaren Mikael Jeppsson.

Men bara några minuter in i mittenperioden tog Nacka ledningen och strax därefter följde ytterligare två snabba mål.

Hur gick tankarna då?

– Jag tänkte mörka tankar, men vi lyfte oss igen och efter de tre minuterna i början av andra så dominerar vi matchbilden igen.

Sex minuter in i andra perioden reducerade Malmölaget genom Andrea Gämperli och i mitten av perioden knappade FBC in ytterligare genom J Wirén. Inför sista perioden låg Malmö FBC under med 3–2.

I sista perioden var Andrea Gämperli framme igen och fixade en kvittering. Vid fulltid stod det 4–4 då även Ellen Rasmussen gjort ett mål, men i förlängningen blev Malmölaget besegrade.

– De spelar enormt lågt försvarsspel och parkerar bussar, taxibilar och stridsvagnar framför mål och vi skjuter och skjuter och skjuter. Men vi tar med oss det positiva. Det var starkt mentalt av oss att vi reste oss och kom tillbaka, men vi har inte den lilla medgången som krävs för att få mer islossning offensivt.

Förlusten var den fjärde i raden för Malmö FBC. På onsdag får de en ny chans då de tar sig an Lund Elit hemma.