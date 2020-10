Oavgjort och skadekaos i HIF

Helsingborg har haft en tung säsong i fotbollsallsvenskan. Resultaten har uteblivit och man befinner sig på kvalplats till superettan. Samtidigt har laget varit hårt skadedrabbat. I 0–0-matchen mot Häcken kom tre nya skador.

Helsingborg har haft stora skadeproblem i truppen den här säsongen. Just nu saknas bland andra förstemålvakten Anders Lindegaard och kaptenen Andreas Granqvist. I måndagens 0–0-match mot Häcken tvingades man stryka Rasmus Jönsson ur startelvan strax före avspark. Och under första halvleken kom ytterligare två skador. Efter dryga halvtimmen spelad fick Andreas Landgren, som gjorde sin första allsvenska start på 14 månader efter korsbandsskadan förra säsongen, bytas ut med en ny skada. I stället kom Jakob Voelkerling-Persson in.