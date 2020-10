Artisten Spencer Davis död

Den brittiske artisten Spencer Davis, känd från The Spencer Davis Group, har gått bort vid 81 års ålder. – Han var en god vän, säger Davis agent Bob Birk till BBC .

Med hitlåtar som ”Keep on running”, Somebody help me” och ”Gimme some lovin'” var The Spencer Davis Group, med tonåringen Steve Winwood på sång, ett av de stora brittiska banden på 1960-talet, som turnerade med bland andra The Who och The Rolling Stones.