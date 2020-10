Världshyllat skånskt spel får uppföljare idag

I slutet av förra året utsåg Washington Post de tio mest inflytelserika dataspelen från det gångna decenniet. Listan var en vandring genom modern spelhistoria: Minecraft, Fortnite, Dark Souls, Skyrim, Pokémon Go, Candy Crush Saga, The Walking Dead, Destiny, The Witcher 3… och så ett spel skapat i Helsingborg 2010.