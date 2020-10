Nasdaq klår förväntningarna

Börsoperatören Nasdaq, som bland annat driver Stockholmsbörsen, redovisar en nettovinst på 264 miljoner dollar eller 1:58 dollar per aktie för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 150 miljoner, 90 cent per aktie, under motsvarande kvartal i fjol.

Vinsten justerad för engångsposter låg på 1:53 dollar per aktie, vilket var bättre än snittprognosen bland analytiker på 1:46 dollar per aktie, enligt en sammanställning av Refinitiv.

Omsättningen från informationstjänster, Nasdaqs största intäktskälla vid sidan av tradingintäkter, lyfte 20 procent till 238 miljoner dollar. I segmentet Market Services lyfte intäkterna med 39 procent till 958 miljoner dollar.