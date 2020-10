Skräck, våld och superhjältar i märkliga kläder är numera vardagsmat.

Fantastisk film sågs en gång som udda och andra klassens film. Nu är rullar med fantastiska inslag kassa-kossor.

Men den smalare fantastiska filmen lever sitt liv bredvid publiksuccéerna. På onsdag startar årets Fantastisk filmfestival i Lund.

En scen ur den taiwanesiska filmen ”Get the hell out” av I-Fan Wang som visas under Fantastisk filmfestival i Lund. Bild: I-Fan Wang

Från lågstatus till mainstream. Från ”Plan 9 from outer space” till ”Guardians of the galaxy”. Fantastisk film har blivit populärkultur.