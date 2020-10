I München har man redan 500 i publiken

Ända sedan säsongsöppningen i september har operan i München, Bayerische Staatsoper, haft 500 personer i publiken. Men om antalet smittade fortsätter att stiga riskerar även kulturens scener strängare restriktioner.

Bayerische Staatsoper inledde hösten med världspremiären av Marina Abramovics ”7 deaths of Maria Callas”. Operahuset är Münchens största, med många entréer och utgångar och bra luftkonditionering. Som ett bayerskt pilotprojekt får operan – så här långt – ta emot en publik på 500 personer medan andra teaterhus har haft en gräns på cirka 200.

– Men det är ingen strikt gräns på 200 personer, varje teater kan komma med förslag utifrån de egna förutsättningarna, säger Christoph Koch på Staatsopers pressavdelning.

Där håller man dock tummarna just nu. Smittspridningen ökar även i Bayern, där en provins så här långt har infört total nedstängning. Och skulle antalet nya fall överstiga 100 personer per 100 000 på sju dagar så kan det bli aktuellt med strängare regler även inom Münchens kultursektor, berättar Koch – en siffra som kan jämföras med Region Stockholms 136 nya fall per 100 000 de senaste 14 dagarna.

Pilotförsöket på Bayerische Staatsoper görs i samarbete med medicinsk expertis och tjänstemän från den bayerska hälsomyndigheten. Målet är att utveckla metoder som sedan ska kunna användas även av andra teatrar, och så här långt har resultatet varit gott. Personalen för dagbok över vilka de träffar för att enkelt kunna smittspåra. Alla artister utifrån testas innan de får uppträda, vilket har stoppat två personer från att ens komma till München.

– Man måste se hur människor uppför sig på olika platser, att sitta och se en föreställning är något helt annat än att vara i en bar eller på en fotbollsmatch. Vi har kommit till slutsatsen att det här en säker miljö även om vi har mer folk här, säger Christoph Koch.

Hittills har teatern haft en person i publiken som senare konstaterats ha covid-19. Ingen av dem som – med avstånd – satt runt omkring hade dock blivit smittad.

– Målet är att hela tiden kunna agera smidigt och effektivt om någon skulle visa sig vara smittad, säger Koch.

De omfattande provtagningarna gjorde också att man upptäckte fem smittade i den Bayerska statsbaletten, vars föreställningar av Svansjön nästa vecka ställts in. Hela balettkompaniets träningar och repetitioner ligger just nu nere.