OS-tian satsar vidare efter SM-stormen: ”Jag älskar min idrott”

Malmökastaren Axel Härstedt laddar om. Han kämpar vidare mot nya stora uppgifter - nu som Heleneholmare. Och han stöttar gärna kommande generationer.

– Jag älskar min idrott, säger han.

Den tidigare OS-finalisten är tillbaka i höstlugnet på kastplanen på Stadionområdet i Malmö. Han är sin egen tränare och kastar ofta i sin ensamhet, något som han gjort i åtskilliga år.

– Jag är fortfarande intresserad av träningsprocessen. Diskus är en väldigt fin gren med fördelen att man kan få återkoppling direkt från redskapet, både i sättet det flyger och hur långt det färdas.

Innan världsmästaren Daniel Ståhl intog världsscenen blev Axel Härstedt vid EM i Zürich 2014 den förste diskuskastaren på nitton år att nå en mästerskapsfinal. Han blev sedan även tia i OS-finalen i Rio.

Samma år kastade han personliga rekordet 66,03 vid en kasttävling i Helsingborg.

– Målet är att närma mig min potential för varje säsong. 33 år är ju ingen ålder för en kastare, menar han.

Härstedt jobbar som sjukgymnast men har inte gett upp sin satsning. Årsbästat 61,16 ger honom en 50:e plats i världen i statistiken och en 36:e plats i Europa.

– Jag tränar nio-tio gånger i veckan och jag tycker fortfarande om att utmana mig själv. Jag tänker inte sluta så länge jag känner att det är roligt att kasta.

”Även andra friidrottsprestationer på SM kom i skymundan eftersom media ville göra en skandal av en liten sak.”

Under de framgångsrika åren representerade Axel Härstedt Malmö AI. I höst har han skiftat till en annan Malmöklubb, Heleneholms IF. Under den här coronasommaren har Härstedt hjälpt Heleneholm att arrangera ett tiotal ungdomstävlingar. Han har fungerat som redskapskontrollant och domare.

– Jag har vänner i båda klubbarna och tycker vi har mer gemensamt som friidrottare i Malmö än vi har skillnader som klubbkonkurrenter. Även Heleneholm har en stor potential med den infrastruktur som finns med egen idrottsplats. Malmö Idrottsakademi är även väldigt bra på att hjälpa elitidrottare med både gym och kompetenspersoner och så har vi kastplanen och friidrottshallen förstås, utvecklar Axel Härstedt.

Han trivs bra i sin nya klubbmiljö.

– Heleneholm har flera aktiva i god nationell klass, som Malin Andersson i spjut och Mattias Ohlsson på medeldistans. Emilia Wamsler är i Europaelit i diskus flickor 17 och klar Sverigeetta. Hon satte sina skånska rekord på flera av de tävlingar i somras som jag var domare på, säger Härstedt som även fungerar som ungdomstränare i sin moderklubb IK Finish i Vellinge en gång i veckan.

Vid sommarens SM i Uppsala tog Axel Härstedt brons i en final som fick stor uppmärksamhet då Härstedt påpekade ett regelbrott till grendomaren mot vinnaren Daniel Ståhl. Härstedt avstod dock att lämna in en protest.

”Jag skrev till förbundskaptenen och avstod min plats. Jag tyckte det var sportsligt att göra så.”

Han anser fortfarande att händelsen blev uppförstorad.

– Jag tycker att det inte var värt att rapportera om. Det var att ta fokus från det idrottsliga. Även andra friidrottsprestationer på SM kom i skymundan eftersom media ville göra en skandal av en liten sak.

Som trea efter Daniel Ståhl och Simon Pettersson borde han ingått i det svenska Finnkampslaget några veckor senare. Den tredje platsen gick istället till fyran Jakob Gardenkrans, tidigare klubbkamrat i MAI, som ansåg sig påverkad i sin prestation.

– Jag skrev till förbundskaptenen och avstod min plats. Jag tyckte det var sportsligt att göra så.