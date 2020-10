Flickor är duktigare i skolan. Tacka Harry Potter och magiske Jack för det. Men pojkarna som inte läser?

Detta är en opinionstext från ledarredaktionen. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

Att läsa är att resa. Eller, nja … Men just nu, inför höstlovet, ökar smittspridningen åter, särskilt i Skåne. Att resa är varken lockande eller klokt, särskilt inte att resa långt bort. Danmark stänger gränsen, så Köpenhamn och Halloweentivoli blir det inte heller.

Men höstlov är läslov. Sedan 2015 bedrivs ett brett läsfrämjande samarbete mellan elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag. Och statsminister Stefan Löfven (S) lyfte läslovet i sitt sommartal 2016.

Bra, för det här är viktigt på riktigt.

Mina yngsta barn och jag har precis lämnat Ture Sventon i öknen med den gåtfulle orientalen herr Omar och noterat att Legenden om Jack sist och slutligen handlar om lillasyster Ebba, nu när Martin Olczaks populära serie nått dussinet titlar.

Vi väntar ivrigt på att pappan ska återvända från det trojanska kriget i Annika Thors Odysseus pojke. Placerar Troja och Ithaka på kartan, försöker förstå hur länge tio år är – för en väntande Penelope, för en kringirrande Odysseus och för Telemakos, som bara var en knubbig ettåring när hans pappa motvilligt infriade sitt löfte och drog ut i krig, sedan sköna Helena dragit till Troja med Paris och övergivit sin make Menelaos i Sparta.

Med Telemakos lyssnar vi på barnsköterskan Eurykleias berättelser om hjältedåd. Och om att krigarens liv är hårt, en bra insikt för barn som gärna sysselsätter sig med digitala skjuta-och-kuta-runt-spel.

För att läsa är att resa på långt fler sätt än att det tar oss till andra platser och andra tider. Läsandet utvecklar den fantasi och empati som bygger broar mellan människor.

Sådan inlevelseförmåga råder det brist på i dagens polarisering. När alternativhögern sprider rasistisk, sexistisk och antisemitisk dynga som om nätet vore en parallell verklighet. När seriös debatt viftas bort som "vänsterliberalt" och fakta som "fejk". När identitetspolitiken kringskär oss så att bara en rasifierad får uttala sig om rasismen och bara kvinnor ska få vara feminister.

Böcker når in under huden. Läsaren ser världen med en annans ögon – och då ser den lite annorlunda ut.

Hur ska barn lockas att läsa? Jag har läst för mina sedan de var väldigt små, varje kväll, från Max och hans potta och underfundiga Alfons till tjejtjusaren Sune och Harry Potter, över Lennart Hellsings vimmelkantigheter och Bröderna Lejonhjärta.

Men inte har barnen drabbats av läslust för det. Inte smygläser de under täcket med ficklampa. De väljer den digitala skärmen, medan jag sörjer att de går miste om slukarålderns hisnande äventyr. Många föräldrar delar den känslan, andra noterar att deras barn plöjer tjocka böcker alldeles frivilligt och på egen hand.

Fast skam den som ger sig. Vi vuxna behöver föregå med gott exempel.

Fortsätta älska böcker, fortsätta läsa och ha boktravar hemma. Fortsätta läsa högt också när barnen lärt sig att läsa själva, prata om berättelsen, skapa förväntan kring vad som ska hända. Hjälpa barnen att längta. Fortsätta gå till biblioteket och låna någon bok, också, även om det är de digitala spelen som drar.

Bokcirklar poppar upp som svampar efter regn. Medelålders kvinnor talar om "sin bokklubb" med stor självklarhet, många tillhör en läsande cirkel eller lyssnar åtminstone på Lundströms bokradio i P1, tittar på Babel i SVT, läser bokrecensioner och går till författarintervjuer. Det skulle innebära slutet för romanen om kvinnor slutade läsa, slår den brittiske författaren Ian McEwan fast i en The Guardian: poppar upp som svampar efter regn. Medelålders kvinnor talar om "sin bokklubb" med stor självklarhet, många tillhör en läsande cirkel eller lyssnar åtminstone påi P1, tittar påi SVT, läser bokrecensioner och går till författarintervjuer. Det skulle innebära slutet för romanen om kvinnor slutade läsa, slår den brittiske författaren Ian McEwan fast i en betraktelse om litteraturens framtid i

Han och hans son gick ut i en park i centrala London vid lunchtid för att dela ut trettio klassiker, helt nya böcker: Hello, would you like a free book? Varenda ung kvinna de gick fram till var ivrig och tacksam. Unga män tog inte emot en bok ens gratis. Eller, jo, en. Enda.

Berättelsen har några år på nacken, men inte mycket lär ha ändrats för det.

Så överträffar också flickor pojkar när det gäller att läsa och förstå; i globala tester får pojkar lägre poäng i läsförståelse än flickor. Svenska 9-åriga flickor hade hela 16 poäng mer än pojkarna i allmän läsförmåga i Pirls 2016 och klyftan växer ytterligare i tonåren. I Pisamätningen har skillnaderna i läsförståelse mellan könen minskat från 51 poäng 2012, men var ändå 34 poäng senast – samma nivå som OECD-genomsnittet.

Då är det inte flickorna som är för duktiga och som läst för mycket. Utan pojkarna som låtit bli.

Det här duger inte. Att läsa och förstå är en grund för all inlärning. Skolan får inte svika här – alla barn ska ha chansen att lära sig läsa.

Men lusten att läsa, vanan, byggs upp hemma.

Välj boken så att den är angelägen för pojken, påminner expertisen, se till att den handlar om saker som han bryr sig om. Gärna faktaböcker. Jag kan intyga att det stämmer, boken som blir mest läst hos oss – spontant – heter Skaffa gerbil. Där står att ökenråttorna gillar rädisor och sällskap.

Framför allt gäller ändå exemplets makt. Att pappa och farfar, morbror och morfar föregår med gott exempel. Sitter med en bok, läser och gärna pratar om den. Visar att riktiga män läser böcker. Rosen på tårtan kan sedan vara att flickor läser – och gillar killar som gillar böcker.