Jag killgissar att jag känner kvinnan som bär mitt barn. Jag killgissar också att det inte finns en enda bok, avhandling eller tidskrift inom ämnet graviditet som inte understryker att partnerns roll under en graviditet innefattar en essentiell grundpelare i händelseförloppet. Framför allt under det senare skedet när det gör ont, känns tungt och allmänt överjävligt många gånger för den som bär på barnet. Där blir partnerns roll viktigare och viktigare ju längre in i graviditeten man befinner sig.