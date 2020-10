AIK lånar NHL-spelare efter skada

När NHL-lånet Oliver Wahlström gick sönder under onsdagens match mot Tingsryd väljer nu hockeyallsvenska AIK att plocka in en annan NHL-knuten spelare. Det är Fabian Zetterlund som tillhör New Jerseys organisation.

”Nu när Oliver är skadad och vi ännu inte vet hur länge han blir borta har vi valt att låna Fabian Zetterlund. Med Fabian i laget får vi in en stor karaktär med bra fysik som kommer vara med och hjälpa AIK. Vi jobbar att få honom spelklar så snart vi kan”, säger sportchefen Anders Gozzi till klubbens webbplats.

Oliver Wahlström är i AIK på lån från New York Islanders organisation och fick under matchen i onsdags en skada på överkroppen.