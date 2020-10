Nicole Kidman i ett fördärvat äktenskap

Fakta

Ålder: 53 år.

Bor: Nashville.

Familjen: Maken Keith Urban, fyra barn (två med Tom Cruise).

Yrke: Skådespelare och producent.

Karriär: Har medverkat i en mängd filmer och tv-serier. Bland annat i "Days of thunder", "Till varje pris", "Porträtt av en dam", "Eyes wide shut", "Moulin rouge", "The others", "Dogville", "Grace of Monaco", "The killing of a sacred deer", "Big little lies" med flera.

Aktuell: I rollen som Grace i "The undoing" som har svensk premiär på HBO Nordic den 25 oktober.