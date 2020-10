Han är känd som Youtubeläraren som lyckas förmedla aha-upplevelser om kemi och biologi till elever över hela landet och för sin lärargärning har han fått medalj. Nu fyller Magnus Ehinger 50 men vet inte riktigt än vad han ska bli när han blir stor. – Jag har ju så roligt när jag gör mina videor, säger han.

Under uppväxten i läkarhemmet i Lund hade han inte en tanke på att bli lärare även om en bra lärare fick honom in på det spåret under en tid på mellanstadiet.