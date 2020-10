Trump: Jag röstade på en kille som heter Trump

USA:s president Donald Trump har förtidsröstat i det amerikanska presidentvalet.

– Jag röstade på en kille som heter Trump, sade en nöjd president efter att han avlagt sin röst i delstaten Florida, där han är skriven.

Förtidsröstningen inleddes i Florida på lördagen och Trump röstade på ett bibliotek i West Palm Beach som nu tjänar som en vallokal.

Valet – som står mellan republikanen Donald Trump och demokraten Joe Biden – äger rum tisdagen den 3 november.

Hittills har nästan 55 miljoner amerikaner förtidsröstat. Enligt siffror från Univeristy of Floridas US Election Project, som via statistik från delstaterna följer röstandet, har flertalet av dessa poströstat.

President Trump har upprepade gånger under valrörelsen kritiserat poströstandet och hävdat, utan att kunna leda detta i bevis, att det leder till valfusk.