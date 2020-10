Svag biohelg i USA – Neeson-film i topp

Inget är som det brukar på den amerikanska biografmarknaden. Efter att New York, Los Angeles och San Fransisco stängt ned sina biografer helt, samtidigt som biokedjan Regal slutade visa filmer i hela landet, är siffrorna över biobesök nere på rekordlåga nivåer.

Liam Neeson-thrillern ”Honest thief” har trots detta gått upp på runt 2 500 biografer rapporterar Variety . Filmen spelade in omkring 2,4 miljoner dollar, motsvarande 21 miljoner kronor under öppningshelgen och ligger etta på biotoppen i USA och Kanada. I jämförelse drog Christopher Nolans ”Tenet” in 20 miljoner dollar, motsvarande 175 miljoner kronor, i september.