Osäkerhet om nya formatet: ”Måste utvärderas”

Inför det pågående EM-kvalet slopade Europeiska fotbollsförbundet förkvalen för att släppa in fler blåbärslag. Men de många utklassningsresultaten i kvalet gör att upplägget måste diskuteras, säger Sveriges landslagschef Marika Domanski Lyfors. – Det är väldigt viktigt att vi håller nivån.

Sverige–Lettland 7–0, Island–Lettland 9–0, Tyskland–Montengero 10–0, Danmark–Georgien 14–0, Färöarna–Norge 0–13, Frankrike–Nordmakedonien 11–0.

Det pågående EM-kvalet i fotboll för damer har haft iögonfallande många ojämna matcher. Det är inget helt nytt fenomen, det brukar historiskt sett bli väldigt stora siffror i vissa kvalmatcher. Men en nyhet inför det här kvalet – att Europeiska fotbollsförbundet (Uefa) slopat förkvalet och i stället utökat antal lag från 40 till 47 i huvudkvalet – kan ha bidragit ytterligare.

– Att man ändrade gör att vi ser lite andra resultat nu. Det har funnits sådana resultat tidigare också men kanske inte på samma sätt, säger Sveriges landslagschef Marika Domanski Lyfors.

Det nya formatet har välkomnat länder som Lettland (93:a på världsrankningen), Litauen (107), Georgien (115), Cypern (123), Kosovo (125) och Nordmakedonien (129), nationer som tidigare haft svårt att ta sig vidare från förkvalen och som, har det visat sig, ligger flera nivåer under de bästa lagen i Europa.

Att så många länder är med är ändå delvis ett styrkebesked för europeisk fotboll, säger den svenska landslagschefen.

– Europa är ganska långt framme om man jämför med hur det ser ut i exempelvis Oceanien eller i Concacaf (Nord- och Centralamerika samt Karibien), där det är tufft att hitta kvalmatcher som är riktigt bra och tajta, säger Domanski Lyfors.

Men det är inte oproblematiskt, säger hon. De bästa lagen, som VM-bronsmedaljören Sverige, vill naturligtvis också ställas mot så bra motstånd som möjligt för att förbereda sig för mästerskapen. Efter det här EM-kvalet borde Uefa därför se över om slopandet av förkval fallit väl ut, säger hon.

– Man kommer nog fundera en del kring det här. Det är en tuff balansgång, jag kan ha förståelse för att nationer vill satsa på sin damfotboll och att man då inte vill hamna i någon form av B-grupp. Men det är också väldigt viktigt att vi håller nivån och försöker se till så att det blir så bra matcher som möjligt, säger Domanski Lyfors.

– Ser man till det senaste EM-slutspelet är det många nationer som har tagit sig väldigt högt på kort tid. Så det är på god väg, men fortfarande är det väldigt tufft för flera länder.

Ett möjligt komplement som Internationella fotbollsförbundet (Fifa) har diskuterat är en motsvarighet till herrarnas Nations League, men med toppnationer från alla kontinenter. Det är dock svårt att få plats med i ett redan trångt schema, tror Domanski Lyfors.

Hon föredrar i så fall att man spetsar till landskamperna i Europa ytterligare, utan att gå in mer på detalj. Men allra viktigast, säger hon, är att skapa ett ordentligt OS-kval – europeiska lag kvalar just nu in via VM – och framför allt att man inför mästerskap för U23-landslagen.

– Jag var på ett möte med Uefa i våras och tanken är att få i gång ett mästerskap på U23-sidan. Det känns väldigt bra. Det är framför allt viktigt för toppnationerna, om vi fortsatt ska kunna utmana länderna från de andra konfederationerna. Nu var vi väldigt framgångsrika i VM med många europeiska länder som gick till kvartsfinal. Men om vi ska fortsätta göra det så måste vi se om vårt hus när det gäller U23, för att vara i framkant. Det är viktigare än något annat.