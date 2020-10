9 anledningar att gå ut: Jesper Rönndahl, dj-ceremoni och Bob Hund

Bob Hund-bio, bluegrass, Jesper Rönndahl och dj-ceremoni. Dygnet Runt guidar till några godbitar i veckan, men tänk på att det oftast bara finns 50 platser till varje arrangemang.

1. Jesper Rönndahl uppträder på Oslipat

Den skånske komikern Jesper Rönndahl är snart aktuell med en ny säsong av SVT-humorserien ”Dips”, men redan denna vecka kommer han till Malmö för en redan fullbokad föreställning på ståuppklubben Oslipat på Babel. På scen står även Isak Berg och Lisa Dahlin.

4 november, Babel i Malmö.

2. Teaterrepubliken tar ett slags avsked

Den fria teatergruppen Teaterrepubliken i Malmö kommer denna vecka att ta farväl av sitt lite egna format där de blandat "hjärtligt drama med charmiga föreläsningar". Nya föreställningen ”Teaterrepubliken bildar band” blir den sista i det formatet och blandar ”vänskap, västerländsk musikteori och löjligt många musikinstrument”.

Premiär 30 oktober på Teaterrepubliken i Malmö.

3. Mejeriet kör igång nattkafé

Efter sommarens satsning på Stallet har Mejeriet i Lund nu anpassat sig till årstiden och lanserar Mejeriet Nattkafé med dj:s, naturviner och kvällshäng med start denna fredag och lördag. Dj:ar gör PJ och Krister Bladh. Nästa vecka drar de även igång livescenen igen då David’s Angels gästar jazzklubben Underground den 6 november.

30–31 oktober. Mejeriet i Lund.

4. The Original Five firar tio på Victoria

Malmöbandet The Original Five hämtar sin inspiration från 40- och 50-talets bluegrassartister. Den här fredagen firar de sitt 10-årsjubileum genom att ställa sig på Victoriateaterns scen och gästas av bland andra David Ritschard och Samuel Andersson (Countryside of Harmonica Sam).

30 oktober. Victoriateatern i Malmö.

5. Jazzen lever vidare på Palladium

Den svenske världstrumpetaren Anders Bergcrantz är aktuell med nya dubbelalbumet ”Elevate” som är hans tionde i eget namn. Denna fredag uppträder han på Palladium med fem välbekanta jazznamn i bandet. I veckan kommer även den danska pianisten Kathrine Windfeld till Palladium för en konsert med sitt storband.

30 oktober och 4 november. Palladium i Malmö.

6. Roland Paulsen gästar Författarscenen

Under våren pausades Malmö stadsbiblioteks författarscen, men nu drar den igång igen fast de nya lokala restriktionerna i Skåne gör att det till en början blir helt digitala samtal. Första gästen blir Roland Paulsen som i höst är aktuell med ”Tänk om”. Han ska samtala med Sydsvenskans kulturchef Ida Ölmedal.

3 november. Visas på Stadsbibliotekets och Författarscenens facebooksidor.

7. Potato Potato gör dj-ceremoni

Vad händer när dj-världen tar sig in i kyrkan? Malmögruppen Potato Potato sätter i helgen upp ”Min morfar prosten” som är en blandning av en dj-ceremoni, ett elektromusikaliskt släktepos och en livemixad syndabekännelse.

3–5 november. S:t Johannes kyrka i Malmö.

8. Bob Hund går upp på bio

Nästa höst är det tänkt att Bob Hunds musikal ska få premiär på Helsingborgs stadsteater. Men redan i augusti spelades en konsertfilm in på Helsingborgsscenen och nu ska den få biopremiär på ett antal biografer runtom i Sverige. Denna halloweenhelg släpper Bob Hund även nya singeln ”Reserverat för spöken 2020”.

31 oktober. Kino i Lund, Spegeln i Malmö och Röda kvarn i Helsingborg.

9. Teater Theatron serverar odlad frukt

En roadtrip i 1400-talets Sverige med Sten Ulvfot i huvudrollen. Så beskrivs samarbetet mellan Malmöteatergruppen Teater Theatron och Strindbergs intima teater i Stockholm. Anna Pettersson har regisserat föreställningen som färdas mellan 1400-talet och dagens globaliserade värld.

5–8 och 12–15 november på Bastionen i Malmö. 26–28 november på Stenkrossen i Lund.