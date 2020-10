Nya titlar kommer till Nintendos Switch

Nintendos Switch får flera nya titlar. Men några av dem går bara att spela med en internetuppkoppling.

I årets sista webbsändning av Nintendos videopresentation Direct presenterades en del nya titlar till den bärbara konsolen Switch.

Finländska Remedys hyllade actionspel ”Control” har släppts, och tidigt nästa år kommer delvis svenskutvecklade lönnmördartiteln ”Hitman 3”. I båda fallen rör det sig om molnversioner, som alltså strömmas till konsolen, vilket kräver en snabb internetuppkoppling för att spela.

Bondespelet ”Story of seasons: Pioneers of Olive Town”, en andling uppföljare till ”Harvest moon”-spelen, kommer den 26 mars och prick en månad tidigare dyker japanska rollspelet ”Bravely default II” upp.

”Hyrule warriors: Age of calamity” utspelar sig 100 år före händelserna som ligger till grund för kritikerhyllade ”The legend of Zelda: Breath of the wild”. Det rör sig om en blandning av den traditionella ”Zelda”-serien och ”Dynasty warriors”, och går ut på att hugga och slå sig förbi en mängd fiender. Spelet släpps den 20 november, men för de nyfikna finns en demo att ladda ned och prova redan nu.