Två pojkar åtalas för grov våldtäkt mot en flicka.

Enligt åtalet pågick övergreppen under flera timmar i en lägenhet i Lund. Flickan sa flera gånger nej men blev slagen och dragen i håret samt utsatt för strypgrepp av de båda pojkarna.

Efter våldtäkten låste hon in sig på en toalett. Den ene av tonårspojkarna hämtade då en kniv och öppnade toalettdörren. Därefter låste han in sig med flickan och våldtog henne igen under knivhot.

Våldtäkten inträffade i juli. Pojkarna anhölls och häktades i september. Båda nekar till anklagelserna.