Fyra livsöden med en gemensam nämnare. De var kvinnor – och deras förutsättningar i 1900-talets Höllviken formades av män, herrskap och tiden de levde i.

– I allhelgonatid vill vi låta de tysta rösterna komma fram – kvinnorna som var avgörande för den här trakten, säger prästen Adina Wirdemo.

Det började med en undanskymd gravsten med en kort överskrift: trotjänarinna.

– Lite bakom en stor pampig sten där en herre står med namn och titel. Där föddes tanken att ta reda på vilka kvinnorna framför, bakom och vid sidan av var, säger Adina Wirdemo.

Tillsammans med diakonen Christina Dongas bestämde hon sig för att gestalta kvinnorna som formade Höllviken i en serie guidade vandringar på kyrkogården. I det arbetet har de valt att lyfta fram berättelser om två kvinnor med bättre förutsättningar, och två kvinnor som levde i fattigdom.

Researchen inför manusskrivandet har tagit Adina Wirdemo från mötet med en 90-årig dotter, till kontakter med en lokal författare. Tre av kvinnorna är namngivna, men karaktärerna fiskarhustrun och trotjänarinnan representerar samtidigt en mängd kvinnor med liknande livsöden på Näset.

– Vår fiskarhustru finns, men hade ett tufft liv. Så vi är lite försiktiga om henne. Hon är avidentifierad, men hennes berättelse är fullständigt sann.

Stora Hammars kyrka byggdes 1902 och här vilar personer som gått bort under det senaste seklet.

– Deras liv har något att säga till oss idag, deras liv går in i våra liv. Den här helgen handlar om att knyta ihop dåtid, nutid och framtid, säger Adina Wirdemo.

Turerna, som skulle hållits under allhelgonahelgen, har fått skjutas fram på grund av de skärpta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Men filmerna finns att se på församlingens Facebook-sida

Fiskarhustrun (cirka) 1904–1985.

I minneslunden under blodboken ligger hon – fiskarhustrun. Liksom många andra kvinnor från bygden gifte hon sig i början av förra seklet med en sjöman. Hon födde sex barn, och fick själv klara familjens uppehälle när mannen arbetade på båtar under Andra världskriget. Men inom sig närde fiskarhustrun en dröm. En dröm om ett litet korsvirkeshus, som sakta växte med de få slantar hon lyckades gömma undan. Under kriget tog mannen till flaskan, och när han steg iland drack han snabbt upp hennes besparingar. Samma sak hände gång efter annan, men till slut lyckades fiskarhustrun jobba ihop pengar till huset. Där levde hon sedan med sin man, utan el och rinnande vatten. För att hon tyckte att saker var bra som de var, och moderniteter kunde man klara sig utan. ”Och runt korsvirkeshuset växte hela det nya Höllviken upp”, säger Adina Wirdemo.

Affärskvinnan Elna Jönsson 1900–1986:

Elna ”Ella” Jönsson, som drev Kämpinge strandhotell tillsammans med sin man Johan, var en lokalprofil i Höllviken under större delen av 1900-talet. Hon träffade sin man som ung och fick sju barn inom loppet av åtta år. Paret öppnade ett litet kafé i början av 1920-talet, och byggde under årens lopp upp hotellverksamheten som snabbt blev ett centrum för lokalbefolkningen och badgäster från hela landet. Han var ansiktet utåt. Hon ansvarade för köket, anställde personal, skötte inköpen och fostrade sin stora familj på hotellets övervåning. Den tidens moderna affärskvinna, om än inte på pappret. ”Alla pratar fortfarande om Ella. Hon såg till att allt rullade på bakom kulisserna och var viktig för många. Men hon var inte någon som tog plats. Det gjorde inte den tidens kvinnor”, säger Adina Wirdemo.

Trotjänarinnan Elina Olsson 1864–1934:

Elina Olsson var en av kvinnorna som levde sitt liv för en annan familj. ”Utan sammanhang, utan någon vidare utbildning. Det finaste hon kunde göra var att tjäna – det var hennes syfte”, säger Adina Wirdemo. Trotjänarinnorna började ofta sin tjänst som unga flickor, och arbetade sig till en position i stora huset. Hon var steget över pigan och drängen i hushållshierarkin med uppgiften att handla, städa och laga mat. Måltiderna åt hon själv i ett rum avskilt från den övriga familjen. ”Ett ensamt kvinnoliv – utan lön. Hon bodde, arbetade och åt. Det var lönen”. Nu vilar trotjänarinnan i skuggan av sitt herrskap, under en enkel sten på Stora Hammars kyrkogård.

Operasångerskan Ing-Britt Stiber 1936–2003:

Ing-Britt Stiber tog examen som musikpedagog vid Malmö Musikkonservatorium 1956, och gick sedan vidare till kören på Malmö stadsteater. I början av sextiotalet slog hon igenom som solist och var under drygt trettio år en av landets ledande operett-, musikal- och operastjärnor. Hon jobbade också med tv, skivinspelningar och gjorde roller utomlands. Trots att hennes bronsskor numera står fast förankrade bland andra artisters på Davidshallsbron i Malmö var det i Höllviken hon levde och satte sina spår.