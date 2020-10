Sociala företag får mer av den offentliga kakan

Yallatrappan är det största sociala företaget i Malmö. Sedan 2017 har företaget fått 25 miljoner kronor i offentliga medel. I framtiden kan det bli mer – tack vare nya EU-regler och att social hållbarhet har blivit ledordet i Malmö stad.

Yallatrappan är en förening som stödjer kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete. I år firar föreningen 10 år. Föreningen har gått från 6 anställda till 45.

– Det som har hänt nu är att myndigheterna har ändrat mycket av regelverket som gör att vi som en liten aktör och ett arbetsintegrerande socialt företag kan vara med, säger Yallatrappans ordförande Christina Merker-Siesjö.

Yallatrappan är det största och mest kända arbetsintegrerade sociala företaget i Malmö. Mest känt är Yallatrappan för matlagningen och föreningen är ett populärt catering-inslag i Malmö, både bland privatpersoner, företag och Malmö stad.

Sedan 2017 har kommunen handlat mat från Yallatrappan mat för totalt 900 000 kronor, visar Sydsvenskans sammanräkning. Men nu blir det mer – i våras var Yallatrappan ett av de sex företag som vann en upphandling värd 6 miljoner kronor.

– Visst har kommunen handlat mat av oss tidigare, men Malmö stad har aldrig upphandlat detta tidigare. Nu är det 15 förvaltningar som måste välja på en lista på sex företag. Och vi är ett av dem. Det är jättestort för oss, säger Christina Merker-Siesjö.

I upphandlingsunderlaget stod inskrivet att minst ett av företagen måste vara ett socialt företag, det är en så kallad reserverad upphandling reglerad av EU.

Ulrika Svallingsson, Malmö stads hållbarhetskoordinator för social hänsyn på Malmö stad, undersökte marknaden innan upphandlingen.

– Just för catering såg vi att det fanns i vart fall två aktörer i Malmö förutom Yallatrappan. Det var Vindstilla-koncernen i Malmö och August no stress surf café, men det vara bara Yallatrappan som lämnade in anbud, säger hon.

Yallatrappans nya kafé i Västra hamnen får också indirekt stöd av Malmö stad. När marken såldes till Skanska, 2015, ställde staden krav på ett hus med social hållbarhet och för det fick Skanska ett bidrag på 300 000 kronor. Det motsvarar 25 procent av hyran för restaurangen under fem år, 25 procent betalar Skanska och resten betalar föreningen, enligt Skanska.

– Vi har utvecklat olika lösningar. Vi har gett fem långtidsarbetslösa praktik, vi har samarbetat med cykelköket som har inrett en cykelverkstad i bostadsfastigheterna och vi hyr ut till Yallatrappan, säger Dagmar Gormsen, hållbarhetsspecialist på Skanska.

Sedan avtalet med Skanska har Malmö stad ställt krav på social hållbarhet i alla nya markavtal, men Skanska är det enda bolag som har fått bidrag.

– I alla våra försäljningsavtal har vi ett kopplat ett avtal med social hållbarhet där byggherren tar på sig alltifrån praktikplatser och studiebesök till trygghetsskapande åtgärder i civilsamhället, säger Sven Gustafsson, ny exploateringschef i Malmö.

Nyligen uppdaterades Malmö stad markanvisningspolicy med en klausul om social hållbarhet.

Hur fungerar ett då socialt företag ekonomiskt? Hur ser Yallatrappans intäkter ut och vad händer med pengarna?

– Vi har inget vinstintresse, varenda krona går tillbaka till verksamheten, säger Christina Merker-Siesjö.

Enligt Yallatrappans årsredovisning, 2019, gick föreningen med någon liten förlust, men det täcktes med ett ackumulerat kapital på 1 miljon kronor som också fördes den över till nästa år.

– Majoriteten av våra inkomster kommer från våra kommersiella intäkter: matlagning, städ och syateljé. Vi har partnerskap – inte bidrag. Vi har samverkan och samarbete om utbildningsinsatser för vår målgrupp, säger Christina Merker-Siesjö.

De intäkter som Christina Merker-Siesjö benämner som partnerskap, är bokförda som bidrag i föreningens egen årsredovisning. Enligt den fick föreningen fick 17 miljoner kronor i bidrag och 13 miljoner kronor i kommersiella verksamhetsintäkter under åren 2018 och 2019.

Den allra största samarbetspartnern är Malmö stad. Sedan 2017 har Malmö stad betalat ut 18 miljoner kronor till Yallatrappan, enligt siffror från Malmö stad. Nästan 3 miljoner kronor är försäljning av städtjänster, prylar från syateljén och catering till Malmö stads olika förvaltningar.

15 miljoner kronor består av utbetalningar i samband med samarbetsavtal, som Yallas väg till arbete och EFS-projektet Yalla Sofielund, där EU också är samarbetspartner.

– Övriga Europa har kommit mycket längre i sitt samarbete med den sociala ekonomin. Det finns fler avtal, fler partnerskap och fler samarbeten. Vi behövs för att vi är ett komplement till den offentliga sektorn, säger Christina Merker-Siesjö.

När Sydsvenskan går igenom offentliga handlingar från svenska myndigheter framgår det att Yallatrappan totalt har tagit emot 25 miljoner kronor av offentliga medel sedan 2017 – de mesta handlar om samarbetsavtal. Då är inte utbetalningar från Arbetsförmedlingen medräknade, exempelvis för nystartsjobb, eftersom de uppgifterna är sekretessbelagda.

– För de pengarna jobbar vi med dem som har allra svårast att komma ut i arbete. Det kostar mer att inte stödja de här kvinnorna – i ekonomiskt bistånd och sjukskrivningar och uteblivna skatteintäkter, säger Christina Merker-Siesjö.

Under det senaste två åren har Malmö stad fattat beslut om att betala just ett bidrag till Yallatrappan – ett investeringsbidrag på 1,6 miljoner kronor.

Syftet var att föreningen ska utveckla sin syateljé på Ikea och kunna anställa 60 personer och utbilda 90 personer under en treårsperiod med start 2019. Även Region Skåne och Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen har bidragit. Tillsammans med minst 4,2 miljoner kronor.

Men syateljén har blivit försenad. Först på grund av en omorganisering på Ikea, sen på grund av pandemin.

– Idag arbetar tolv personer på syateljén. Vi har lärt upp nya inom sömnad, men den stora delen av pengarna ligger intakt inför när vi kan dra igång efter coronapandemin, säger Christina Merker-Siesjö.

De offentliga siffrorna innefattar ej utbetalningar från Arbetsförmedlingen eftersom myndigheten sekretessbelägger alla utbetalningar till företag då det kan skada företaget.

Fakta Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) har som syfte att generera positiva samhällsvinster, genom att integrera människor som har svårt att få eller behålla ett arbete. ASF präglas av hög delaktighet hos de anställda och drivs ofta som kooperativ. ASF kan både leda till fler arbetstillfällen för individer långt ifrån arbetsmarknaden, men även till självstärkande arbetsträning för framtida inkludering på en reguljär arbetsmarknad. Sedan 2009 har antalet ASF fördubblats och uppgick 2016 till 350 företag (Tillväxtverket 2018). Driften sker oftast hos en ekonomisk eller ideell förening. KÄLLA: Region Skåne