Stenson jagar Mastersformen – två under par

Med två veckor kvar till US Masters på Augusta National försöker Henrik Stenson i golfårets elfte timme hitta formen. 44-åringen, som kommer vara ende svensk i årets sista major, inledde veckans PGA-tourtävling på Bermuda med 69 slag, två under par. Redan efter sju hål var Stenson tre under, men sedan kom två bogeys innan dagen avslutades med en birdie.

Stenson ligger därmed på delad 46:e plats efter första rundan, sex slag bakom amerikanske ledaren Peter Malnati.

Henrik Stenson har spelat sparsamt under coronapandemin och inte varit särskilt lyckosam när han väl har tävlat. Som bäst har han varit 21:a och i båda majortävlingarna, PGA-mästerskapet och US Open, missade han cutten.