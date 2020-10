Trumps son: Dödsfallen ”nästan obefintliga”

Nästan 5 700 amerikaner med bekräftad covid-19 har avlidit under de senaste sju dagarna. Men presidentens son Donald Trump junior påstår att dödsfallen är ”nästan obefintliga”, i en intervju med Fox News.

I genomsnitt avled runt 800 personer med covid-19 per dag under oktober, enligt The Washington Posts sammanställning. Under den senaste veckan har dygnssiffran stigit något – i onsdags och i torsdags dog över 1 000 personer per dag, och under fredagseftermiddagen lokal tid hade runt 920 personer rapporterats döda, skriver tidningen.