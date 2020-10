Färre tårar i Sam Smiths gråtdisco

”Love goes” ovanligt humörhöjande för artisten, tycker Ida Skovmand.

Sam Smith POP. Love goes.

För några år sedan inledde New York Times en artikel om Sam Smith genom att lista alla de gånger sångaren gråtit under intervjun. Vemod har blivit lite av ett signum för den brittiska sångaren och han har utöver journalister en vana att gråta av sig till pianon. I förlängning har det lett till musik som, enligt Smith själv, är lämplig att "ha sex med sin ledsenhet" till, en formulering som är värd att läsa två gånger.

Inför skiva nummer tre har hen däremot provat att använda låtskriveriet som ett sätt att vända humöret snarare än att vältra sig i det. Till viss del är det en god nyhet för oss som hade Disclosure-samarbetet "Latch" från 2013 som inkörsport och som helst konsumerar Sam Smiths musik i upptempo munsbitar. För min del har problemet med albumen inte varit tårarna, utan pianoballadsprocenten.

Nu blir det kul gråtdisco. I titelspåret, där Smith och Labrinth tävlar i innerlighet över en barockig pianoslinga, är den trubbiga trummaskinspulsen den enda indikationen på att ett stilbrott är på väg: ett bombastiskt musikkårsklimax tre minuter in. Här sitter mascaran osäkert. Någon glädjetår hotar också på "My oasis" med Burna Boy och "Another one", adresserad till ett ex som har träffat någon ny. På ytan är det en lyckönskande avslutshymn, men skadeglädjen pyr under ytan, ihop med brant stegrande dansmusik.

Men det är bara ett par låtar på albumet, däribland ”Kids again” och ”Forgive me”, som den Sam Smith-selektiva behöver hoppa över för att hålla humöret helt på topp.