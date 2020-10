Speljätten tar sig an kultförklarat rollspel

Malmöbaserade spelstudion Sharkmob har på kort tid växt till närmare 200 anställda, helt utan att avslöja vad de jobbar på – förrän nu. Under lördagskvällen släppte man en smygtitt på sitt första projekt, en tolkning av det kultförklarade rollspelet ”Vampire: The Masquerade”.

”Vi är är superglada att kunna berätta att vi har jobbat på en ny battle royale-upplevelse i ”Vampire: The Masquerades” universum (…) Även om spelet inte har ett namn ännu och vi har en hel del utvecklingstid kvar, så ville vi dela med oss av en teasertrailer och några bilder som representerar hur spelet ser ut just nu”, skriver Sharkmob på sin Facebook-sida

Spelet, som ännu alltså inte har ett namn, släpps sent nästa år och blir det första av tre projekt som Sharkmob arbetar med samtidigt. På sin webbplats skriver studion att deras tolkning av ”Vampire: The Masquerade” blir ett battle royale-spel, ett slags herre på täppan-upplägg som blivit populärt i och med spel som ”Player Unknown's Battlegrounds” och inte minst ”Fortnite”.

Bordsrollspelet ”Vampire: The Masquerade” har släppts i olika versioner sedan 1991 och handlar om vampyrer som styr samhället från skuggorna. Det har sedan dess blivit såväl böcker som tv-serier och dataspel. Sharkmobs spel är inte det enda baserat på rollspelet som är på gång. Paradox Interactive – även det en svensk studio med kontor i Malmö – ska släppa ”Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2” under nästa år.

Utöver ”Vampire: The Masquerade”-tolkningen har Sharkmob ytterligare två projekt på gång – ett i Malmö och ett i London. På sin webbplats skriver Sharkmob att det handlar om actionfyllda, sociala online-upplevelser.