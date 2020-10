New York lättar på karantänsregler

Majoriteten av resenärerna som anländer till den amerikanska delstaten New York måste nu sitta i karantän i tre dagar och sedan testa sig för covid-19. Det meddelade New Yorks guvernör Andrew Cuomo under lördagen.

Först om det testet visar negativt får resenären bryta sin karantän. Är det positivt väntar ytterligare fyra dagars självisolering.

Resenärer måste också kunna visa upp ett negativt provresultat som utfärdats tidigast tre dagar före inresan till delstaten.

Beslutet gäller inte resenärer från angränsande delstater som Connecticut, Pennsylvania och New Jersey, från vilka många pendlar till New York. Kraven kommer inte heller omfatta New York-bor som lämnar delstaten under kortare tid än ett dygn.

De nya reglerna ersätter de tidigare mer restriktiva reglerna som tvingade alla resenärer till självisolering i 14 dagar om de besökt delstater med hög smittspridning. Nästan alla USA:s delstater omfattades av reglerna.