Sjukgymnasten om 39-årige Zlatans målsuccé: ”Unik på många sätt”

För tre veckor sedan fyllde Zlatan Ibrahimovic 39 år. I måndags gjorde han två mål när Milan spelade 3–3 mot Roma. Mål som innebär att han toppar skytteligan i Serie A, sex mål efter fem omgångar. Hur är detta möjligt?

– Det är många som är intresserade av att ställa den frågan just nu, säger Rickard Dahan, sjukgymnasten som jobbat med Zlatan under många år, framför allt under tiden i landslaget.

Zlatan Ibrahimovic gör succé i Milan igen. Bild: Fabio Ferrari – Det är imponerande att han kan hålla sig på den nivån. Vi är många i beundrarskaran.