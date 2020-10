Trump beskyller läkare för hög virussiffra

Under ett kampanjmöte i mellanvästern på fredagen gick Trump till attack mot de åtgärder som införs för att bromsa smittspridningen.

– Det är en småsak, men en hemsk sak, sade han om delstaten Minnesotas beslut att inte tillåta fler än 250 personer att delta på hans kampanjmöte med hänvisning till den pågående pandemin. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Nästan 5 700 amerikaner med bekräftad covid-19 har avlidit under de senaste sju dagarna. I genomsnitt avled runt 800 personer med covid-19 per dag under oktober, enligt en sammanställning gjord av The Washington Post.