Växjö tog revansch – körde över HV71

Hemmaseger med 6–3 innebar gruvlig revansch för Växjös efter den knappa derbyförlusten två dagar tidigare. – Skotten går in, sade backen och målskytten Ilari Melart till C More efter triumfen mot HV71.

Torsdagsmatchen lagen emellan, i Jönköping, vann HV71 knappt efter det att Alexander Bergström avgjort i förlängningen. Två dagar senare, i Växjös hemmarink, märktes det åter hur ogärna något av lagen förlorar ett Smålandsderby. Matchinledningen blev tämligen chansfattig, men i slutet av den första perioden firade Pontus Holmberg sin landslagsuttagning till Karjalaturneringen med att, i powerplay, göra 1–0 till Växjö.