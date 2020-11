19.00: Debatt i Lund – är demokratin i fara?

När Berlinmuren föll talade man om slutet på historien; den liberala demokratin hade en gång för alla visat sig vara det bästa systemet. Öst ville bli som väst. Idag urholkas demokratin i Ungern och i Polen. I Ryssland fnyser man åt den västliga demokratin. Och i USA – den liberala demokratins fanbärare – finns en ledare med tydligt auktoritära tendenser.

Varför sviktar entusiasmen för demokrati i delar av både EU och USA? Och varifrån kommer all oförsonlighet, ilska och polarisering? Är det så illa ställt med demokratin som vissa vill göra gällande eller ropar vi varg i onödan?

Lyssna till vår panel som tar tempen på demokratin:

Ivan Krastev, statsvetare som skriver om demokrati författare till bla The light that failed och After Europa.

Jan Teorell, statsvetare och demokratiforskare, en av grundarna till demokratidatabasen V-Dem.

Karin Sjövall-Svanborg, tidigare chef för den liberala tankesmedjan Timbro, skriver om populism.

Pippa Norris, statsvetare och demokratiforskare, författare till bla Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism.

Moderator är radiojournalisten Lars Mogensen.