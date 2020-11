En fjärdedel av Pantanal eldhärjat

Rekordmånga bränder härjade i Amazonas och Pantanal, världens största våtmarksområde, under oktober. Tiotusentals hektar av värdefulla ekosystem har slukats av lågorna, enligt officiella siffror från Brasiliens nationella rymdforskningsinstitut (Inpe).

Under oktober härjade 17 326 bränder i regnskogen Amazonas, ofta kallad ”jordens lungor” på grund av sin förmåga att bilda syre, suga upp koldioxid och minska ökningen av växthusgaser i atmosfären. Det är fler än dubbelt så många jämfört med samma månad i fjol. Totalt har satellitkameror registrerat närmare 100 000 eldsvådor i Amazonas under årets första tio månader – fler än under hela 2019.