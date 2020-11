Entusiasm och valnerver i Scranton

Hon bor ett stenkast från Joe Bidens barndomshem i gruvstaden Scranton i Pennsylvania och hon önskar inget hellre än ett maktskifte i Vita huset. – Alla är taggade, säger företagaren Grace McGregor. I grannstaten Ohio kampanjar Lori Viars intensivt för Donald Trump.

Men bara timmar kvar till USA:s presidentval riktas blickarna mot vågmästarstater som Ohio och Pennsylvania. Det är här valet kan komma att avgöras och det känns: Pennsylvanias höstfärgade, böljande landskap är genomborrat av flaggor och lokalt riktad valreklam. I pyntade trädgårdar i städerna finns skyltar som ropar ut stöd för presidentkandidaterna.

– Entusiasmen är enorm. Människor vill se förändring, de flesta av mina vänner har gått direkt från Black lives matter-protester till valarbete, säger Grace McGregor, som är aktiv i det lokala demokratiska partiet i Scranton och produktionschef på det stålbolag hennes familj drivit i generationer.

Men, tillstår hon, det är annorlunda att kampanja under en pandemi. ”Vanliga” aktiviteter som massmöten och dörrknackning går inte att genomföra.

– Men vi ser hur folk åker på drive in-möten och hjälper varandra att rösta säkert. Det är hoppingivande, säger McGregor med ett leende.

Hennes mamma Virginia McGregor har också arbetat i familjeföretaget och var fram till i somras en av Demokratiska partiets tolv vice ordföranden på nationell nivå. Att den demokratiske utmanaren Joe Bidens ledning inte är större än fyra procentenheter i hennes hemstat – och att Pennsylvania pekas ut som ett måste för att vinna – gör läget nervpirrande för henne.

– Nu fokuserar jag enbart på att få Joe vald. Han är en underbar person med en stark tro som verkligen lever efter sina värderingar, säger hon och berättar att presidentkandidaten, som föddes i Scranton, ofta hälsar på sin släkt här.

– Han får oss alla att känna oss stolta över att vara Scrantonbor.

Virginia McGregor stod även Hillary Clinton nära. Valförlusten för fyra år sedan var förkrossande, medger hon. Men redan några månader efter att republikanen Donald Trump flyttat in i Vita huset märkte hon ett sällsamt engagemang inom partiet, en rörelse som vuxit.

– För fyra år sedan visste vi inte vad vi tampades emot, vi insåg inte konsekvenserna av Donald Trump. Amerika har aldrig stått inför ett så tydligt val som nu, resonerar hon.

Liknande entusiasm bubblar på många platser i vågmästarstaterna, både för och emot den sittande presidenten. I Lebanon i Ohio noterar republikanen och Trumpanhängaren Lori Viars en enorm uppslutning för de ”plakat-träffar” hon ordnar.

– Vi möts i ett gathörn där det är riktigt mycket trafik. Alla har med sig skyltar, ofta hemgjorda, och så håller vi upp dem och visar vårt stöd för president Trump, berättar hon på telefon.

Viars, som själv skrivit ”Mammor för Trump” på sitt plakat, är engagerad i sitt lokala republikanska parti i Lebanon. Hon säger att hängivenheten bland partikamraterna är större nu än för fyra år sedan. Hon tror på Trumpseger, trots att mätningarna visar på dött lopp i hennes hemstat.

– Donald Trump har vida överträffat mina förväntningar. Vi är många här som jobbar för att han ska sitta kvar, berättar hon.

TT: Vad är du nöjd med?

– Främst hans abortmotstånd. Jag är kristen och konservativ, för mig är det avgörande att han står upp för de ofödda.

Lori Viars lägger till att Trumps insatser för USA:s ekonomi och jobbskapandet också kommer högt på listan. Hon tycker att kritiken mot presidentens politiska massmöten och ovilja att bära munskydd mitt under viruspandemin är irrelevant.

– Ett munskydd gör inte stor skillnad. De flesta här är inte särskilt rädda för covid, i medierna låter det mycket värre än det är, hävdar Viars, men lägger till att hon värnar om de äldre.

Som så mycket annat har coronaviruspandemin politiserats i det starkt splittrade USA. Bland Scrantons unga demokrater toppar hälsofrågor och covidhanteringen listan över viktiga valfrågor, enligt Grace McGregor.

– Men ekonomin, kampen mot rasism och klimatförändringarna är också centrala, säger hon.

TT: Hur ser du på att Joe Biden skulle vara den äldsta presidenten någonsin, 78 år, att flytta in Vita huset om han vinner?

– Vid partikonventet i somras såg vi stor mångfald bland talarna – både vad gäller etnicitet, ålder och kön. Om Biden vinner tror jag att det kommer att avspeglas i hans regering.

Både mor och dotter McGregor planerar att rösta personligen på själva valdagen. Detta eftersom de vill att deras röster räknas samma dag. Liksom flera statsvetare är de oroliga för att resultatet i Pennsylvania kan dra ut på tiden och bli omtvistat, eftersom delstaten så sent som i fjol beslutade att tillåta poströstande och dessa röster lär ta tid att hantera.

– Primärvalet i somras var rörigt, det var många fler poströster än väntat och det tog två veckor att räkna färdigt, berättar Robert Speel, statsvetare vid Pennsylvania State University.

– Och enligt delstatsregler får poströster inte börja behandlas förrän klockan sju på valdagen.

Det innebär att valarbetare först då får öppna, vika upp, kontrollera signaturer på och i valmaskiner mata in de miljontals valsedlar som postats. Och enligt ett färskt HD-beslut ska även valsedlar som kommer in så sent som tre dagar efter valet räknas.

– Eftersom demokrater väntas poströsta i högre utsträckning än republikaner kan det bli så att Trump leder när vallokalsrösterna räknats, men att Biden kommer i kapp senare. Det är som bäddat för röra, säger Speel.

Detta i synnerhet om hela valresultatet avgörs av hur det går i Pennsylvania i likhet med år 2000, då det hängde på det jämna resultatet i Florida. Den gången ingrep Högsta domstolen och utsåg republikanen George W Bush till segrare över demokraten Al Gore.

Fakta Pennsylvania Pennsylvania tillhör bandet av östkustsstater, men saknar kontakt med Atlanten. Den största staden Philadelphia har länge varit och är dess port till havet, då den ligger vid Delawarefloden som fortsätter inåt landet. Den näst största staden är Pittsburgh. Den formella huvudstaden är Harrisburg. Delstaten har nästan 13 miljoner invånare varav merparten finns utspridda över landsbygdsområden. Omkring 12 procent är svarta och 8 procent spansktalande så kallade latinos. Bland de allra första nybyggarna fanns en stor andel svenskar som startade den kortvariga kolonin som kallades Nya Sverige. Pennsylvania blev sedan en av de 13 engelska kolonier som bildade USA. Under inbördeskriget skedde det viktiga slaget vid Gettysburg i södra Pennsylvania. 1979 skedde den stora kärnkraftsolyckan vid Three Mile Island-verket utanför Harrisburg. Delstaten utmärkte sig länge med flera av de största stålverken i världen. Som många andra delstater är Pennsylvania uppdelat mellan stadsområden som lutar åt Demokraterna och en landsbygd som är mer republikansk. När Donald Trump vann valet 2016 bröt han en längre trend där Pennsylvania röstat demokratiskt i presidentval.

Fakta Ohio Ohio ligger i den amerikanska mellanvästern vid sjön Eries södra strand. Delstaten gränsar till Pennsylvania, West Virginia, Kentucky, Indiana och Michigan. Kallas även för Hästkastanjdelstaten (The Buckeye State). Columbus är huvudstad. Har 11,7 miljoner invånare. 82 procent är vita, 13 procent är svarta och 4 procent är spansktalande så kallade latinos. Bilindustrin i delstaten är utbredd och en stor arbetsgivare. Källa: US Census med flera