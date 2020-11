Veckan blåser i gång med vindvarningar

Stora delar av Sverige har redan märkt av det klassiska höstvädret med blåst och regn. Och den som hoppats på lugnare väder under veckans första dagar lär bli besviken, under dagen gäller det i stora delar av landet att hålla i hatten.

– Det är blåsigt väder att vänta, säger Moa Hallberg, meteorolog vid SMHI.

Det lågtryck som rört sig över Atlanten har under natten nått Norska havet och kommer under måndagsmorgonen blåsa in över främst nordvästra Götaland och sydvästra Svealand. SMHI har gått ut med klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar i Bohuslän, Dalsland, Värmland och Örebro län.

Större delen av landet kommer att känna av blåsten, som framförallt i nordöstra delarna av Sverige får sällskap av nederbörd.

– I Västerbotten och Norrbottens kustland har vi varnat för stora regnmängder, och det kommer även att blåsa där, säger Moa Hallberg.

Varningarna ligger kvar till sen eftermiddag eller tidig kväll, när vindarna tros avta något, om än inte försvinna helt och de närmaste dagarna lär också bli gråa.

Vädret ställer under dagen till det för färjor och tåg. Wasaline uppger på sin hemsida att en färjeavgång från Umeå och en från Vasa ställs in på måndagen på grund av det hårda vädret.

I västra Sverige ställs tågtrafiken mellan Uddevalla och Strömstad in på grund av vädret, meddelar Västtrafik. Stoppet, som gällt från söndagskvällen sträcker sig fram till 06.00 på tisdagen. Bussar ska ersätta tågen på sträckan.

Den som står ut med de hårdare vindarna och nederbörden kan njuta av förhållandevis varma dagar. I Götaland upp till sydöstra Svealand kan det bli upp till 15 grader.

Att termometern skulle nå över novemberrekordet på 18,4 grader, satt i Ugerup i Kristianstads kommun 1968, är dock inte troligt.

– Nej, så varmt ser det inte ut att bli, säger Moa Hallberg.