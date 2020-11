Första röstningen avklarad – på fem minuter

USA:s första röster är lagda. Byn Dixville Notchs invånare har valt sin president.

Dixville Notch-väljarna lade vid midnatt natten till tisdagen, lokal tid, enhälligt sina röster på Demokraternas Joe Biden.

Röstningen och räkningen tog sammanlagt fem minuter. Resultatet: Fem röster till Biden och noll till den sittande presidenten Donald Trump.

Den lilla byn i New Hampshire, mitt i skogen nära den kanadensiska gränsen, är sedan 1960 traditionellt en av de första ut vid de amerikanska presidentvalen. Grannbyn Millsfield började också rösta samtidigt, medan en tredje by i området ställde in i sista stund på grund av pandemin.

Delstaten New Hampshire tillåter kommuner med färre än 100 invånare att öppna vallokalerna vid midnatt och stänga dem när samtliga registrerade väljare har lagt sina röster. De flesta vallokaler på den amerikanska östkusten öppnar 6 eller 7 på tisdagsmorgonen, lokal tid, vilket innebär runt lunchtid svensk tid.

Rekordmånga amerikaner har redan poströstat i årets presidentval – nästan 100 miljoner människor.