Valet är inte över – nu vidtar striden om rösträkningen. Men Trumps coronasmittade spurt tycks ha varit effektiv.

Joe Biden ser sig som segrare, men det gör också Donald Trump. Bild: Carolyn Kaster

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

"It is happening again", säger en hålögd The Giant i en surrealistisk mardrömsscen i "Twin Peaks”.