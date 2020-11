Form Us With Love – konsumtionssamhällets ihärdiga mullvadar!

Formgivargruppen Form Us With Love finns där under ytan – ivriga att minska effekterna av vår skadliga överkonsumtion. En vardaglig variant av skönhet, skriver Ingrid Sommar om ”Problems”.

Utställningen ”Problems” på Landskrona konsthall. Bild: Jonas Lindstrom