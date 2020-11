Detta är en opinionstext av en fristående kolumnist. Åsikterna är skribentens egna.

Det finns olika sätt att bedriva valkampanj och det kanske sämsta sättet är det som har utspelat sig i USA under hösten och som nådde sin kulmen i tisdags – oavsett utfall och även om de amerikanska väljarnas röster i skrivande stund fortfarande inte är färdigräknade.

Förstås på grund av det uppenbara: en megalomanisk president Donald Trump som inte bara har ljugit sig genom såväl mandatperioden som valrörelsen utan som in i det sista också försöker manipulera resultatet. Men skulden måste också läggas på Demokraternas och Joe Bidens taktik de senaste månaderna – och åren. En taktik som tyvärr härmas både här och där i länder där liknande värderingar står emot varandra och på spel:

Rösta inte för att någon ska vinna. Rösta för att någon annan ska förlora.

För Demokraterna handlade tisdagens val inte primärt om att Joe Biden skulle bli vald till president i USA. Det handlade om att Donald Trump inte skulle bli omvald, vilket skulle kunna ses som en rimlig taktik om det inte vore för att i runda slängar 70 miljoner amerikaner inte verkar ha köpt den premissen utan röstade på Trump ändå.

Vilket förstås ökar den redan brutala polariseringen. Och leder till frågan: om Biden vinner fyra år i Vita huset, vilket blir mandatet? Att inte vara Trump?

Att hota om den mörka sidan istället för att försöka vinna val på framtidstro är förstås inget unikt för den amerikanska valrörelsen. Här hemma trillade partierna in i fällan redan för flera år sedan, och det är inte bara Sverigedemokraterna som har svartmålats och stått för svartmålningen. Lika goda kålsupare är de andra två stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, som i flera år nu växelvis har skyllt på varandra för ett Sverige på gränsen till sammanbrott.

Vad vill S och M själva? Det är två år till det svenska valet och det enda åtminstone jag vet med säkerhet är att de inte vill ha varandra. En synnerligen dålig utgångspunkt för att sno åt sig efterlängtade förändringsmandat. Men så har det inte heller kryllat av samhällsreformer i regeringskansliet de senaste mandatperioderna.

Sverige är inte USA. Det är troligtvis en bit kvar tills statsminister Stefan Löfven (S) börjar kalla moderatledaren Ulf Kristersson för kränkande öknamn à la Donald Trump, och vice versa. Möjligen kan också en president Biden bidra till ett lugnare politiskt klimat som smittar av sig på andra sidan Atlanten.

Men nog är det länge sedan partier lockade väljare med framtidstro – och med ett erbjudande om politik som skapar den. Som i Sverige för 14 år sedan, när fyra partier gick till val på en gemensam reformagenda och lyckades locka väljare över blockgränsen. Och som 2008, när en amerikansk senator från Chicago kammade hem presidentposten i USA med ett löfte som just nu ter sig främmande i såväl amerikansk som svensk politik. Yes, we can.