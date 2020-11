Morgan Johansson: Pandemin drabbar oss alla

Författaren och journalisten Shora Esmailian undrade i en artikel på kultursidan när hennes far kommer att få besöka sina barnbarn i Sverige. Här svarar migrationsministern.

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Hej Shora, tack för ditt brev!

Du undrar när dina barn kan få träffa sin morfar som bor i Iran.

Ja, ni ska nog inte räkna med att träffa honom igen förrän den globala coronapandemin är under kontroll.

Pandemin drabbar oss alla. Vi har alla fått lära oss att ha kontakt med äldre släktingar via Skype eller Facetime. Du får det att låta som att det är problemfritt att åka inom Europa, och undrar insinuant om regeringen bara vill släppa in vita människor i Sverige. Det är fullständigt fel.

EU har kommit överens om ett tillfälligt inreseförbud från länder utanför EU. Sådana åtgärder har vidtagits över hela världen. Det finns också inresebegränsningar inom EU, t ex bestämmelser som innebär karantän eller att man uppvisar ett negativt testresultat. Idag kan man som svensk inte ens räkna med att få besöka en släkting i Danmark. Skulle det vara ett uttryck för rasism?

Du undrar om resebegränsningarna har något med asylpolitiken att göra.

Nej, naturligtvis inte. Åtstramningarna i migrationspolitiken kom redan 2015, långt innan coronaviruset.

År 2015 anlände 163 000 asylsökande till Sverige, det högsta antalet någonsin. Som mest kunde det handla om 10 000 i veckan.

Det var ohållbart. Om vi inte lagt om politiken, så hade vi aldrig haft en chans att klara utbildning, jobb, sjukvård och bostäder för alla dem som kommit. Genom åtstramningarna så skapade vi det andrum som behövdes för att de som kommit skulle kunna integreras i Sverige.

För de allra flesta som kom 2015 så har det också gått bra: de har lärt sig svenska, utbildat sig och fått jobb. Arbetslösheten steg därför inte under förra mandatperioden, trots att många trodde att det skulle bli så.

Sedan kriget i Syrien bröt ut 2011 så har Sverige gett skydd åt över 180 000 flyende män, kvinnor och barn. Det är den största humanitära insatsen som vårt land stått för någonsin.

Det är jag i grunden stolt över. Dessa människor har kunnat överleva och fått en chans att börja om i ett nytt land, och de blir en del av vårt Sverige.

Men det blev 2015 uppenbart att ett land inte kan ha en asyllagstiftning som är väsentligt mer generös än andra EU-länder.

Den nya lagstiftningen är därför i linje med övriga EU. Den som har skyddsbehov kommer att få ett tillfälligt uppehållstillstånd. Efter 3 år kan man få ett permanent uppehållstillstånd, om man har grundläggande kunskaper i svenska och hur samhället fungerar, om man kan försörja sig och inte begått brott.

Asylrätten bibehålls alltså och alla som har behov av skydd får det. Men för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd, då har man en skyldighet att lära sig språket, anstränga sig i skola och arbetsliv och hålla sig i skinnet. Det är en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Så Shora. Vi påverkas alla av pandemin, och jag förstår frustrationen. Men blanda inte ihop våra akuta åtgärder för att förebygga smittspridning och våra förslag till en långsiktigt hållbar migrationspolitik, för det har inte med vartannat att göra.

Med vänlig hälsning

Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister

Shora Esmailian svarar direkt:

Morgan Johansson,

Det är problemfritt att resa inom EU. Själv reste jag med tåg från Skåne till Berlin för drygt en vecka sedan utan att behöva uppvisa vare sig pass, intyg eller coronatest. Men även om EU-medborgare skulle tvingas till kortvarig karantän eller andra åtgärder bekräftar du, genom att gömma dig bakom EU:s strategi att stänga de yttre gränserna, att det nästan bara är vita människor som är välkomna in till Sverige – och EU – i nuläget. Det finns också undantag för personer från vissa länder utanför EU, som Australien och Thailand, så frågan från min förra text kvarstår: Exakt vilka kriterier krävs för att göra sådana undantag? De tycks nu en smula godtyckliga.

Du påpekar att länder inom EU har skiftande gränspolitik. Alltså skulle Sverige kunna välja att gå sin egen väg, på samma sätt som i den övergripande hanteringen av pandemin – en liberal och på senare tid internationellt hyllad strategi. Men när det kommer till gränserna väljs den hårdaste tillämpningen. Det är ingen slump, eftersom regeringen redan för fem år sedan införde den åtstramning ni då kallade ”tillfällig flyktingpolitik”. Den försöker ni nu befästa i och med migrationskommitténs förslag där möjligheten att få ett permanent uppehållstillstånd tas bort.

Du skriver om Sveriges generositet och att asylrätten är intakt i samma andetag som du villkorar den och vill begränsa skyddet. Hur ska du ha det, Morgan Johansson? Och framför allt: Inser du att din retorik om att flyktingar och migranter ska ”hålla sig i skinnet” misstänkliggör dem innan de ens satt sin fot i Sverige?

Så har vi föreställningen om att vi omöjligen kan släppa in fler. Det kostar och svider för mycket. Att du – en socialdemokratisk migrationsminister – hävdar det samtidigt som regeringen mitt under en pandemi både räddar näringslivet med 300 miljarder kronor och inför skattesänkningar är ohederligt. Aldrig i Sveriges historia har flyktingar och migranter stått för en ruinerad statskassa. Aldrig har det varit finansiellt omöjligt att rädda de liv som nu i stället går under i Medelhavet. Rikedomarna finns, på vissa håll i överflöd. Det har alltid varit en fråga om vad som värderas, och om socialdemokrater som flyter med strömmarna högerut.

Shora Esmailian

Journalist och författare

