Rockens Hall of Fame startar podcast

Den moderna rockhistorien ska förevigas på nytt av Rock and Roll Hall of Fame, som startar podden ”Rock and Roll Hall of Fame induction vault”.

Med premiär på fredagen, lagom till årets inval som hålls på söndag, kommer avsnitten att bestå av de mest berömda presentationerna från organisationens historia, skriver Variety

Bland annat kommer Mick Jaggers introduktionstal till The Beatles ära, när gruppen valdes in 1988, rapparen Kendrick Lamars tal till hiphopgruppen NWA, Alicia Keys och Outkasts hyllning till Prince och Harry Styles presentation av Fleetwood Mac-medlemmen Stevie Nicks att förekomma i de första avsnitten.

Organisationen har arbetat i två års tid med att ta fram en podcast, enligt vd:n Greg Harris. Ursprungstanken var att producera djupgående analyser av rockhistorien. ”Men vi återvände ständigt till tanken om att det verkliga guldet var artisterna själva, när de pratar om personerna som inspirerat dem”, säger han i ett pressmeddelande.

Ej tidigare sänt material utlovas, då talen inte sällan kortats ned i tv-sammanhang tidigare.