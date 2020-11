Efter förlusten i rätten: Depp får sparken

Motgångarna tycks hopa sig för skådespelaren Johnny Depp. Sedan han misslyckats med att stämma den brittiska tidningen The Sun för förtal efter att tidningen kallat honom ”hustrumisshandlare” får han sparken från uppföljaren till filmen ”Fantastiska vidunder: Grindelwalds brott”.

Det skriver Depp själv i ett Instagraminlägg : ”Jag har blivit ombedd av Warner Bros att lämna min roll som Grindelwald, och det är en begäran jag accepterar och respekterar”.

Skådespelaren kallar även det brittiska domstolsutlåtandet mot honom ”surrealistiskt”, och skriver att han kommer fortsätta kampen för att rentvå sitt namn.

”Pirates of the Caribbean”-skådespelaren stämde News Group Newspapers, där tabloiden The Sun ingår, för en publicering med anklagelser om att han var våldsam mot ex-frun Amber Heard under deras två år långa äktenskap.

Domstolen avfärdade 57-åringens förtalsanklagelser med hänvisning till att artikeln, enligt domarens uppfattning, visat sig vara ”huvudsakligen sann”.