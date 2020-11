Hammarlund fick sin revansch

När Pauline Hammarlund representerade Linköping 2013 bröt klubben kontraktet efter en säsong. I år sköt anfallsstjärnan Göteborg till klubbens första SM-guld – efter hela 7-0 borta mot just LFC.

– Klart jag känner lite revansch och hade inte velat vinna med någon annan klubb, jublar hon.

I sin femte raka säsong med Göteborg kom det första SM-guldet – både för Pauline Hammarlund och för västkustklubben.

Gissa hur mycket både den 26-åriga forwarden och föreningen längtat. Efter avancemanget till högstaligan 1996 (då under namnet Landvetter) har klubben vunnit tre titlar i svenska cupen – men ingen i damallsvenskan.

– Det här är så otroligt stort och roligt att jag knappt kan beskriva. Det känns helt sjukt och finns inget annat lag jag hellre hade velat vinna med, ler Hammarlund med tårar i ögonen.

De två senaste säsongerna har Göteborg varit med och slagits om guldet ända in på slutet, utan att lyckas hela vägen.

Men nu säkrades titeln i näst sista omgången – förkrossande 7-0 borta mot Linköping innebar 16:e vinsten på 21 omgångar och mäktiga 52-9 i målskillnad.

– Det har varit en hel del snack om vi skulle klara av att hantera pressen eller inte – men nu kan alla vara tysta. Att bli tvåa skulle inte hända igen, det hade vi bestämt oss för, säger Hammarlund.

Landslagsanfallaren erkänner att det var lite speciellt att avgörandet skedde just i Linköping.

Hon spelade nämligen där 2013 – men klubben valde att bryta kontraktet efter en säsong.

– Även om det var rätt många år sedan är det klart att jag känner lite revansch, menar hon – som efter två säsonger i Piteå nu alltså representerat Göteborg fem år i följd.

På ryggen har Hammarlund nummer elva och det var just i elfte minuten som hon tryckte in ledningsmålet under lördagen.

Fullträff nummer tolv den här säsongen i damallsvenskan – som garanterat löste upp eventuella nervknutar hos lagkompisarna och banade väg för en till slut total utskåpning.

Efter paus öste gästerna in inte mindre än fem mål.

– Den andra halvleken var inte bara den roligaste den här säsongen, utan den roligaste halvlek jag någonsin spelat. Inte bara för alla mål och att vi gjorde allting på planen så bra, utan också för den underbara lycka jag kände när domaren blåste av matchen.

Pauline Hammarlund blir väldigt känslosam när hon tänker tillbaka på tiden i Göteborg – som kommer att fortsätta minst en säsong till. Så länge lyder nämligen kontraktet.

– Det har varit höga toppar och djupa dalar genom åren. 2017 blev vi ju inte bättre än åtta och kunde till och med ha ramlat ur damallsvenskan. Men nu har vi den bästa truppen under mina år här och dessutom ett härligt gäng, ler hon.