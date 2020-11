Detta är en text av en fristående krönikör. Åsikterna är skribentens egna.

Jag kan inget om sport. Tyvärr. Jag har aldrig attraherats av idrott, varken som konsument eller utövare. Det har lett till övervikt och dålig rygg och att jag står som ett fån i åtskilliga sociala sammanhang. Det är inget jag är stolt över, det bara blev så. Min far gillade sport. Jag gjorde det inte. I gengäld är ett par av mina söner extremt fotbollsintresserade. What goes around comes around, som tysken säger.