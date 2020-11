Vägavstängning orsakar grannbråk i Tygelsjö

Arga grannar vid avstängning på Ringkragevägen i Tygelsjö. Sjötorpsvägen är avstängd vilket innebär en mils omväg för de boende som vill ta sig in till centrala Tygelsjö. När Sydsvenskan var på plats hittade en budbil en genväg för att ta sig in i området via parken. Bild: Patrick Persson