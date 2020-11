Höllviken IBF har haft en tung inledning på SSL med fem raka förluster. På söndagen förlängdes den dystra trenden till sex matcher när man föll hemma mot Jönköping, 0–2.

Jönköping tog ledningen 15 minuter in i första perioden. Sex minuter in i mellanakten dubblade bortalaget sin ledning till 0–2. Fler mål än så bjöd inte matchen på och hemmalaget fick gå av planen mållösa.

– Det handlar om effektivitet. Vi har 50 plus i avslut mot mål och 22-23 skott på mål, sa Höllvikens tränare Joon Berggren.

Är det lätt att det blir så när man har ett antal förluster med sig?

– Nej, skulle inte säga att det handlar så mycket om det. Det är nog mycket tillfälligheter just på avslutsdelen. Deras målvakt är bra, vi får inte in bollen. Tyvärr är det det som gör det. Annars gör vi det bra. Vi släpper in två mål hemma, det ska vi väl alltid vara nöjda med, sa Joon Berggren.

I tabellen ligger Höllviken fortsatt sist med noll inspelade poäng på sex matcher. Trots det menar Joon Berggren att laget spelat bra.

– I Falunmatchen, denna matchen, Helsingborg- och Kalmarmatchen har vi varit bra. Innebandygudarna är inte riktigt med oss tyvärr, sa Joon Berggren.