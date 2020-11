En första glimt av hur OS 2021 kan se ut

Japan gav på söndagen en föraning om hur ett OS i Tokyo skulle kunna fungera under coronapandemin. Runt 2 000 åskådare såg gymnaster från fyra olika länder göra upp i huvudstaden. – Ni visar att det går att arrangera idrott på ett säkert sätt, sade Internationella olympiska kommitténs ordförande Thomas Bach i ett videomeddelande.

Tävlingen var den första på en av OS-arenorna i Tokyo sedan coronapandemin bröt ut. IOK-ordföranden Thomas Bach sade i sitt invigningstal att han hoppas att helgens evenemang ska visa att arrangörerna av OS 2020, som flyttats till nästa år på grund av pandemin, kan få ihop spelen utan att äventyra hälsan för idrottare, fans, journalister och andra som jobbar med spelen.

– Det här inger hopp till förberedelserna inför framtida tävlingar, naturligtvis i synnerhet med tanke på det framskjutna OS i Tokyo 2020, sade Bach.

30 gymnaster från Japan, Kina, Ryssland och USA gjorde upp i tävlingen. Inför helgen har de levt under tydliga restriktioner och bland annat tvingats till två veckors isolering före resan till Japan. På plats i Tokyo har varje nation hållit sig på ett eget våningsplan på det gemensamma hotellet och idrottarna har inte tillåtits lämna byggnaden annat än för resa till träning och tävling.

Det var dock svårt att prestera på topp, erkände flera av deltagarna efteråt. De betonade samtidigt att de förstod att restriktionerna var nödvändiga. Och bara att få tävla betydde mycket.

– Ni måste ha sett det i våra ansikten. Det var otroligt kul, sade trefaldige OS-guldmedaljören Kohei Uchimura från Japan.

– Även om de här förutsättningarna måste gälla också under OS, så är vi redo att följa dem, sade 2019 års världsmästare, ryssen Nikita Nagornij.

Yoyogi National Stadium, tänkt som handbollsarena under OS, kan ta in 8 700 åskådare, men på läktaren fanns den här gången runt 2 000 fans. Alla bar munskydd, använde regelbundet handsprit, uppmanades att hålla avstånd och genomgick febertester innan de släpptes in i arenan. För att ytterligare hålla ned smittrisken bad man också publiken att hålla nere på hejaropen.

De tävlande liksom journalister på plats fick acceptera liknande förhållningsregler.

Att tävlingen gav ett positivt besked var en absolut nödvändighet för den fortsatta olympiska satsningen, sade OS-chefen Yoshiro Mori under avslutningsceremonin.

– Om det inte hade blivit framgångsrikt fanns det en känsla att det skulle vara nästintill omöjligt att arrangera OS nästa år, sade Mori.

Under den närmsta veckan ska OS-arrangörerna träffa de ansvariga för gymnastiktävlingen för att utvärdera vidare.