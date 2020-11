Som gammal mittback och tidigare sportchef, men numera ansvarig för ungdomsfotbollen i MFF, gläds Per Ågren, 58, väldigt mycket åt Anel Ahmedhodzics framgångar. Och passar på att dela ut en liten känga till omvärlden.

– Fans och journalister tror inte att ett karriärlyft går att göra så snabbt. De värvar hellre en 32-årig halvbra spelare med 200 matcher i tröjärmen för det är tryggare.

Per Ågren tycker att MFF borde våga satsa ännu mer på unga spelare som Anel Ahmedhodzic. Bild: PETTER ARVIDSON

Per Ågren spelade mittback i MFF under åren 1983-92, han gjorde 329 matcher och var under de tre sista åren dessutom lagkapten.