Emma Köster första Lommabon i riksdagen sedan 2006

Emma Köster från Lomma vill ge brottsoffer fler rättigheter och en starkare ställning.

Nu får hon chansen att driva frågan i riksdagen.

Emma Köster, 33 år, arbetar till vardags som gymnasielärare och är djupt engagerad för Moderaterna i kommunpolitiken i Lomma. Bland annat är hon ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Vid valet 2018 kandiderade hon till riksdagen, och var bara en plats från att väljas in. Nu ska kollegan Louise Meijer från Lund vara föräldraledig, och då får Emma Köster rycka in som ersättare under våren 2021.

– Jag får ta hennes plats i justitieutskott där man hanterar frågor kring brott, straff, polis och kriminalvård, säger hon.

En fråga som hon känner starkt för är brottsoffers situation.

– Jag har varit nämndeman i hovrätten och kammarrätten och har familj och vänner som jobbar inom rättsväsendet. Deras och mina egna erfarenheter visar samma sak. Brottsoffer får inte alltid den ersättning och det stöd de borde ha rätt till, säger Emma Köster.

Hon menar att den ersättning som idag döms ut för lidande och skador på egendom är för låga och att brottsoffer i vissa sammanhang inte får någon kompensation alls.

– Så ska det inte vara. Är man utsatt för brott ska man få all hjälp man behöver. Så väl ersättning som annat stöd som exempelvis psykolog- eller kuratorssamtal.

Dessutom, menar hon, är det krångligt och byråkratiskt att få ut sin ersättning, eftersom brottsoffer själva måste ansöka och se till att få vad de har rätt till.

Riksdagen består av 349 ledamöter från åtta partier.

Hur stor är möjligheten att påverka?

– I en demokrati måste man förstås jobba tillsammans som grupp. Och visst är jag ny och har mycket att lära. Men jag ska göra mitt bästa för att lyfta frågan och ha ambitionen att göra skillnad, säger Emma Köster.

Senast det fanns en ordinarie riksdagsledamot från Lomma kommun var nästan femton år sedan. Det var lågstadieläraren Anita Scherstén, då med efternamnet Jönsson, som satt för Socialdemokraterna under åren 1991-2006.

Har det någon betydelse för en ort om någon därifrån sitter i riksdagen?

– Absolut. Riksdagsarbetet känns nog inte så avlägset om någon man känner och har förtroende för finns med där, säger Emma Köster.