Hans dotter Stina Wollter gav beskedet i ett inlägg på Instagram.

”Det är med gränslös sorg Sven Wollters familj härmed meddelar att han i dag flög rakt rakt in i ljuset i sviterna av covid och en väl använd kropp med lungor med kol och emfysem som inte orkade rida ut denna sista prövning. Han fick ett avslut utan smärta omgiven av alla sina nära”, skriver Stina Wollter.

Hon fortsätter med att tacka personalen på intensivvårdsavdelningen i Luleå.

Sven Wollter föddes 1934 i Göteborg. Han kom in på första försöket vid Göteborgs Stadsteaters elevskola 1953–1957 och började därefter spela teater vid Pionjärteatern, sedan Bygdeteatern, Riksteatern och Norrköpings stadsteater.

I en intervju med Hemmets Journal har han berättat att han inte drömde om att bli skådespelare som ung utan mest sökte in till elevskolan som ett äventyr.

– Det var väl liksom ödet som bara slog till. Jag bara kände att jag hamnade rätt, att det var skådespelaryrket som hade sökt upp mig och inte tvärtom. Jag fick uppleva hur fantastiskt det var att få stå på scen och fånga en publik. Och jag insåg att jag hade en förmåga att kunna identifiera mig med de gestalter jag skulle göra till mina för att nå ut till människor, sade han.

Han berättade även för tidningen att hans mamma uppfostrade honom i en för tiden ovanligt jämställd anda.

– Tidigt fick jag lära mig att stoppa strumpor, laga mat, sticka och sy. Jag tror att det främst var min mamma som gjorde att jag inte blev någon buse eller machogubbe.

Hans genombrott kom med rollen som Gusten i tv-serien ”Hemsöborna”, 1966, baserad på August Strindbergs roman. Han blev en av Sveriges största skådespelare efter tittarsuccén ”Raskens”, en filmatisering av Vilhelm Mobergs roman. Som mest hade serien omkring fem miljoner tittare 1976, enligt SVT.

Han tilldelades en Guldbagge för bästa skådespelare 1985 för ”Mannen från Mallorca”, en filmatisering av Leif G W Perssons bok ”Grisfesten”, samt för filmen ”Sista leken”. 2001 spelade han alzheimerssjuke Martin i ”En sång för Martin”, mot sin dåvarande sambo Viveka Seldahl. Även för den rollen tilldelades han en Guldbagge.

Sven Wollter var även politiskt aktiv med tydlig vänsterprofil. Han turnerade med Tältprojektet under proggens guldålder på 1970-talet och var medlem i dåvarande KPML(r). På senare år ledde han program i Sveriges Radio, bland annat ”Wollter och Röör i P4”. Programmet och även programledaren hamnade i blåsväder då han i en radiokrönika kritiserade Fredrik Reinfeldts regering och förslaget att höja pensionsåldern till 75 år 2012.

Men Sveriges Radio gjorde bedömningen att krönikan inte kunde sändas, något som fick Sven Wollter att säga upp sig. Han medverkade dock återkommande i P4, bland annat som jultomte, under flera efterföljande år.

Det blev många film- och tv-roller för Sven Wollter. Han spelade huvudrollen som polis i ”Van Veeteren”-filmerna som bygger på Håkan Nessers romaner. Han spelade i Colin Nutleys ”Änglagård”-filmer och i ”Solsidan”-filmen 2017. På senare år skrev han även böcker, bland annat den självbiografiska tankeboken ”Bakljus” 1994 med sin före detta fru Maja-Brita Mossberg och romanen ”Hon, han och döden” 2016.

När TT intervjuade Sven Wollter 2013 inför premiären av ”Kung Lear” på Stockholms stadsteater förklarade skådespelaren att han trots många personliga tragedier hade en ljus livssyn och att han trodde att det gick att lära sig att leva med sorgen. Han förlorade sin far när han var 16 år, hans dotter Ylva dog 1992 och livskamraten Viveka Seldahl gick bort i cancer 2001.

– Jag blir ibland tillfrågad om att tala om sorg, vad den innebär och hur jag har klarat av den. Då brukar jag inleda med säga att det finns ingen tröst i den mening att någon kan viska något i ditt öra som gör det lättare att uthärda att du har förlorat någon som du har älskat – för alltid, sade han då.

Han skulle ha turnerat med proggbandet Nynningen och föreställningen ”En dröm, en längtan, en sång” under våren 2020, men hindrades av coronapandemin enligt Göteborgs-Posten . Det blev ändå en handfull föreställningar under början av hösten. Enligt dottern smittades Sven Wollter av coronaviruset under en resa till Stockholm.