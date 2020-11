Sverige förlorade kritiserad landskamp

Pandemins andra våg sveper in över Europa och inte en dag går utan nya restriktioner. Så varför spela en betydelselös landskamp? Frågan kvarstår efter 90 minuter i Brøndby. Ett danskt reservlag slog ett svenskt med 2–0. – Man är rätt besviken, säger Mattias Svanberg till C More.

Landskampen som länge var en klassiker, och med tiden lyckats behålla en viss aura av rivalitet, sågs den här gången av många kritiker som något onödigt, något som borde ha ställts in med tanke på virussituationen i länderna.